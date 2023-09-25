مصرع شخص وإصابة 4 .. تفاصيل جديدة عن انفجار إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، أن شخصًا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون، في حادث وقع بمصفاة بندر عباس في جنوب إيران، الأسبوع الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم 22 سبتمبر، أثناء إصلاحات طارئة، قائلة إن خمسة من عمال الصيانة أصيبوا، في حين توفي عامل واحد متأثرا بجراحه.

وقال مسؤول في مصفاة بندر عباس لوسائل الإعلام الرسمية: "أثناء عملية الإصلاح الطارئة في إحدى وحدات المعالجة بهذه المصفاة، أصيب خمسة أشخاص، وتوفي أحد المصابين اليوم الإثنين".

وأضافت وزارة النفط، أن الحادث لم يؤثر على الإنتاج في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.