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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجمباز الفني "رجال وسيدات" يتوجه إلى بلجيكا للمشاركة ببطولة العالم

بعثة المنتخب الوطني
بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني

غادرت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني "رجال وسيدات" القاهرة متجهة إلى بلجيكا للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستنطلق يوم 30 سبتمبر الجاري والمؤهلة الى أولمبياد "باريس 2024".


وخاض منتخب مصر رجال وسيدات معسكر مغلق بجورجيا قبل انطلاق بطولة العالم، وتضم بعثة منتخب السيدات : ساندرا الصادق وجني عبد السلام وجني محمود وكابتن زكريا غالب، المدير الفني للفني لمنتخب لسيدات ولمياء علي عبد الرحمن، حكم جمباز فني سيدات، ومنتخب الرجال : أحمد المراغي وعمر محمد ومحمد عفيفي وزياد خاطر وأحمد عبدالرحمن والمدير الفني لمنتخب الرجال الدكتور جمال مطر والكابتن عرفات محمد والخبير يفجيني كوزين والدكتور محمد علي، حكم جمباز فني رجال، ويترأس البعثة أحمد طلعت نائب الاتحاد المصرى للعبة.


وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين الإفريقي والمصري للجمباز علي دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل البطولة والتواجد معهم خلال المعسكر.


وأكد الدكتور إيهاب أمين أن المنتخب الوطنى للجمباز الفني رجال وآنسات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.


وأضاف أمين أن المنتخب يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.
وأشار أمين إلى أن بطولة العالم في بلجيكا تضم أقوى المنتخبات العالمية وتشهد منافسة قوية.
 

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