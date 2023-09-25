الخطيب يخضع لفحوصات طبية في فرنسا .. تفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي خضوع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لفحوصات طبية في فرنسا.

ونشرت صفحة الأهلي عبر منصة “إكس” تويتر سابقا بيانا صحفيا يوضح الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب .

ويخضع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمتواجد حاليًا بفرنسا، في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة بعد تكرار «نوبة» الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر فريق الكرة بالنمسا، وتسببت في سقوطه وإصابته بجرح قطعي في الرأس.



جاء ذلك بعدما عرض رئيس الأهلي حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب، والأنف والأذن، وكذلك الرقبة؛ لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.