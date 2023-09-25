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برلمان

حزب الحرية المصري: حريصون على تنظيم المشهد الانتخابي بصورة تليق بدولة ديمقراطية

صدى البلد

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن الهيئة الوطنية للإنتخابات حريصة على تنظيم المشهد الانتخابي لبداية فصلا ديمقراطياً جديدا لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية منذ سنوات عدة، والسير نحو طريق بناء دولة مدنية حديثة، وذلك خلال إجراء الانتخابات الرئاسيةلمقرر عقدها ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات بعثت خلال مؤتمرها اليوم بالعديد من الرسائل الهامة لكافة الناخبين، بضرورة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات السياسية المتعارف عليها دستوريا.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن الدولة المصرية تدخل تحديا جديدا وهو إظهار العالم لقوتها وحرص شعبها على المشاركة في اختيار رئيسها، ووعيها بضرورة اختيار الأصلح والنظر لمصلحة الوطن والابتعاد عن دائرة التشويش التي تتصدره الجماعات الإرهابية ومليشياتها الإلكترونية، التي تحرض على المقاطعة، مشيرا إلى أن المواطن المصري يعي حجم تلك المؤامرات ولن ينصت إليها بل سيشارك لاستكمال خطى التنمية والمسار البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الأحزاب السياسية نلقى على عاتقها أكبر مهمة في الأدوار المنوطة بها في الشارع المصري وهو توعية الناخبين والنزول في الشوارع وشرح للمواطنين أهمية المشاركة في الانتخابات، والادلاء بأصواتهم لمن يرون أنه الأصلح والأجدر على قيادة نهضة وطن بحجم مصر، لا سيما المواطنين محدودي الثقافة الذين بحاجة إلى التوعية والإرشاد لأهمية هذا الاستحقاق، وأن صوت كل مواطن سيكون فارقا في الصندوق الانتخابي.

وأضاف أن الأحزاب سيكون لها دورا أيضا بجانب حملات التوعية وطرق الأبواب، وهو معاونة كافة فئات المجتمع على كيفية الانتخاب، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتسهيل عملية مشاركتهم وتوفير كافة السبل لوصولهم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عيد عبد الهادي الدولة المصرية

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