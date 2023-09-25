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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية باجتماع اللجنة العليا لحماية الطفل: توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إجتماعا اللجنة العليا واللجان الفرعية لحماية الطفولة بحضور باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، نهى فهمي مدير عام العلاقات والمراسم و هناء مسعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية في بداية الاجتماع أننا نستهدف جميعا من خلال هذه اللجنة  وهذه اللجان تدعيم منظومة حماية الاطفال المعرضين للخطر وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم ، وقال المحافظ أن الدقهلية سباقة في الإهتمام بالطفل والطفولة بشكل عام وحمايتهم من كافة الاخطار من خلال تضافر جهود جميع الاجهزة التنفيذية المختصة فضلا عن مشاركات المجتمع المدني في هذا الشان.

وشدد "مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ اعمال اللجنة المختصة بالتصدي لظاهرة اطفال الشوارع وتقديم الرعاية اللازمة لهم لحمايتهم بالتنسيق مع الاجهزة المختصة..

ووجه "مختار"لسرعة الانتهاء من التقارير الخاصة بالحالات والرد علي كافة البلاغات الواردة ومتابعتها ضمانا لاستقرار الطفل وسلامته..

واستمع "مختار" خلال الاجتماع لعدد من المقترحات والافكار التي تعزز الاهتمام بالطفولة ورعايتهم والاهتمام بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا..

وأكد " مختار" علي ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية علي مستوي المحافظة في حماية الطفولة من كافة أشكال التعرض للعنف والإساءة، مشيرا لاهمية التعامل الفوري مع أية بلاغات بشأن الإساءة أو العنف ضد الأطفال وأضاف ضرورة أن يكون للجان الفرعية دورها في تقديم الدعم والرعاية لأطفال الشوارع وأطفال دور الرعاية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان.

وتابع محافظ الدقهلية أن المحافظة حريصة علي  توفير كافة اوجه الدعم اللوجيستي للجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة.

وقرر "مختار" خلال الاجتماع  تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمتابعة الدورية للعمل بكافة دور الرعاية التي ترعي الاطفال المستهدفين وتعزيز دور كافة الجهات المسئولة في تقديم كافة اوجه العناية بهم  وضرورة قيام اللجنة المذكورة بحصر كافة الاحتياجات اللازمة لدور الرعاية لهولاء الاطفال في كل من التضامن الاجتماعي وقطاع الصحة للعمل علي توفيرها من خلال مساهمات المجتمع المدني والتي تتميز بها محافظة الدقهلية بين محافظات الجمهورية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الوحدة العامة لحماية الطفل ظاهرة أطفال الشوارع مدير عام الشئون القانونية محافظ الدقهلية

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