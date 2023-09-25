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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط أكبر عمليات تهريب "كبتاجون" في العالم

الإمارات
الإمارات

كشفت شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل عملية ستورم التي أحبطت تهريب كميات ضخمة من مخدر كبتاجون تزن أكثر من 13 طنا.

وحسب موقع “الإمارات اليوم”، قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء عيد محمد ثاني حارب، إن التفاصيل بدأت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات عن وجود حاويات مشبوهة على متن إحدى سفن الشحن العملاقة، تسعى عصابة دولية مُنظمة إلى إدخالها للدولة ثم لنقلها إلى دولة أخرى، فوضعت الإدارة خطة عملٍ مُحكمة للتحقق من محتوى الحاويات.

وأضاف أن قوة مكافحة المخدرات وضعت 5 حاويات تحتوي على أثاث من أبواب وألواح ديكورات ضمن نطاق الحاويات المشتبه بها من بين آلاف الحاويات على سفينة الشحن.

وأشار إلي أنه تم فحص الحاويات بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في جمارك دبي من خلال استخدام أجهزة الكشف بالأشعة السينية والاستعانة بالكلاب البوليسية.

وأكد أن النتائج أسفرت النتائج عن وجود حبوب الكبتاجون بداخلها.

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، أن فريق العمل استطاع تحديد هوية أحد أفراد العصابة ووضعه تحت المراقبة اللصيقة في كل أماكن تنقله، إلى أن حضر للميناء وقدم طلباً لاستخراج 3 حاويات من أصل 5 فتم إلقاء القبض عليه.

ولفت إلى أن “فرد العصابة أكد أنه يسعى إلى نقل الحاويات لمنطقة صناعية وأن هناك من سيستلمها منه”.

وقال اللواء عيد محمد ثاني حارب: "قرر فريق العمل أن ينقل الحاويات، وعند وصولها إلى المنطقة الصناعية، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على فردي العصابة الثاني والثالث المتورطين في نقل وتهريب الحاويات الثلاث الأولى".

وأكد أن فريقا آخر وضع الحاويتين الأخريين المتواجدتين في الميناء تحت المراقبة الدقيقة إلى أن جاء أحد الأشخاص بهدف تخليص أوراقهما الجمركية وبرفقته شخص آخر، وتم على الفور إلقاء القبض عليهما.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم، وإحباط تهريب أكثر من 13 طناً من الأقراص المخدرة موزعة في 5 حاويات، قيمتها السوقية تفوق 3 مليارات درهم.

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وحسب صحيفة “البيان”، قال وزير الداخلية الإماراتي، عبر منصة “إكس”، إن “العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 بابا و 432 لوح ديكور. وألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين”.

وتقدم الشيخ سيف بن زايد، بالشكر للفريق عبدالله خليفة المري وقوات مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

وشدد على أن “الإمارات ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره”.

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