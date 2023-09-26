جهاد جريشة: أمين عمر قد يتسبب في إلغاء الـ VAR من مصر

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي، إن حديث حكم الساحة مع حكام الفيديو، خطأ غير مقبول، ولا يليق بمكانة الدوري المصري على شاشات التلفزيون.

وقال جريشة، في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": " واقعة تقنية الفيديو التى حدثت فى مباراة الزمالك والمقاولون، قد تتسبب في إيقاف الـ VAR في مصر".

وأضاف: "ركلة جزاء الزمالك صحيحة، وكان لابد من احتسابها، وخطأ فادح من الحكم أمين عمر".

يأتي ذلك بعد إذاعة حديث حكم الساحة مع حكم تقنية الفيديو في أثناء مناقشه إحدى اللعبات في مباراة الزمالك والمقاولون.

واقتنص المقاولون العرب، تعادلا قاتلا أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.