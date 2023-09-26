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رئيس التحرير
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فن

الحياة حلوة.. أمسية فنية بالملتقى السابع لذوي القدرات الخاصة بالهناجر

صدى البلد

أمسية فنية دولية جاءت ضمن فعاليات الملتقى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى يحمل عنوان "الحياة حلوة" وتنظمه مؤسسة أولادنا لذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر وأقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ووسط حشود جماهيرية قدمت فرق من الأردن، بولندا، سريلانكا، الجزائر، الكاميرون عروضا فنية متنوعة نالت إعجاب الحضور كما قدم عدد من الفرق المصرية مشاهد واستعراضات لفتت الانظار وهى فرقة أطفال بورسعيد، مؤسسة أرض الحب، جمعية أصدقاء الغد المشرق، جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وفريق أديلفا.

جدير بالذكر أن ملتقى اولادنا السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة يشهد غدا الثلاثاء 26 سبتمبر عدد من الفعاليات المتنوعة حيث تستقبل العاصمة الادراية الجديدة صباحا عروضا خاصة وانشطة متنوعة يقدمها مجموعة من الفرق الفنية الدولية المشاركة في الملتقى.

كما تعقد مؤسسة أولادنا بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ندوة بعنوان "أهلنا والضغوط النفسية"، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي وسهير عبد القادر، رئيس ملتقى أولادنا للفنون، وأميرة الصباغ أخصائي صعوبات تعلم ومرشد نفسي مؤسس و منسق ورش توعوية، وتدير الندوة الدكتورة هبة الشهاوي أستاذ الطب النفسي كلية الطب جامعة عين شمس، وذلك الساعة ١١ صباحا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
وفي تمام الساعة ١٢ ظهرا تقام ندوة الصحة النفسية والإبداعية لأطفال التوحد وذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع اليابان ويحاضر خلالها الدكتور حسين زناتي، وندوة العلاج بالإبر الصينية لحالات الشلل التشنجي للدكتورة عبير ممدوح النجار في الساعة الثالثة عصرا، وندوة دور الأسرة ودور المركز والتعاون بين الأسرة والمركز للدكتور يوسف إبراهيم يوسف، في الساعة الرابعة عصراً.

والثانية عشر ظهرا بمركز الهناجر تقام ورشة الحلول البديلة للتعامل مع سلوكيات اطفال متلازمة داون، بالتعاون مع مركز سيتي كاريتاس، وكذلك ورشة طرق وتفعيل الدمج الاجتماعى لأطفال متلازمة داون، ويقدمها اليسفا فيرا.يعقبها ورشة التصوير ويقدمها الفنان جلال المسري يليها ورشة تشكيل بالصلصال.

أمسية فنية دولية للحياة حلوة فى الهناجر

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