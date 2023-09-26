عفت نصار مطالبا الحكم أمين عمر بالاعتزال: غير محايد ومجامل

شن عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على الحكم أمين عمر بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للقلعة البيضاء فى مباراة المقاولون العرب.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": " الحكم أمين عمر دائما يجامل النادي المنافس ويظلم الزمالك بشكل دائم ومتكرر، وهو حكم غير محايد".

وأضاف: "التحكيم المصري منظومة فاشلة، وأمين عمر يجب اعتزاله وعدم اسناد أى مباراة له حتى نهاية الموسم".

اقتنص المقاولون العرب تعادلا قاتلا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.