عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحياة حلوة يستضيف صناع السينما الأجانب المشاركون بأولادنا في مدينة الإنتاج الإعلامي

صدى البلد

استضافت لجنة مصر للأفلام عدد من صناع السينما المشاركين في الدورة السابعة من الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" والاى تحمل عنوان الحياة حلوة وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 21 – 29 سبتمبر 2023.

ضم الوفد كل من، المخرج فيث از ياكبير من جنوب أفريقيا والمنتج جورانج جالان من الهند والمنتجة فيردوز بلبوليا من جنوب أفريقيا والمخرج ماهر شوامرة من فلسطين والمخرجة لاما داوود من لبنان والمخرج بويتشوكو جيريميا من بوتسوانا والفنان اليوناني ستيفن كاكافوليتش والفنانة ماريا سوبيك من بولندا والمخرجة سوسن دروازة من الأردن وسهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى "أولادنا".
جاءت الزيارة بالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وهى اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.

وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف عن قرب عن إمكانياتها وفرص التصوير بها ضمن الجهود المبذولة لتنشيط حركة الترويج الفني والثقافي لمصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

ترشيحاتنا

أنا مش مقتنع.. جمهور الزمالك يشن هجوماً على حكم مباراة المقاولون

صدمة علمية.. دواء فيروس كورونا يتسبب في تحوره

كيف تعامل الرسول مع الأطفال في البيت والمسجد والشارع

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

مركز التعليم المدمج يعلن شروط الالتحاق بالدراسة

إنهاء حياة رئيس نادٍ كولومبي بعد هزيمة فريقه في مباراة على أرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ