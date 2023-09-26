أيمن يونس: الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بأن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق لا يعرف حجم الفريق الذي يقودها والدليل على ذلك تغيراته الكثيرة كل لقاء.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر حاليا، ورغم ذلك تحت قيادة أوسوريو يقدم أقل مستوياته في جميع المباريات.

وتابع: استبعاد بعض اللاعبين من قائمة الزمالك في مباراة المقاولون العرب كارثة.

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.