عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر

الزمالك
الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بأن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق لا يعرف حجم الفريق الذي يقودها والدليل على ذلك تغيراته الكثيرة كل لقاء.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر حاليا، ورغم ذلك تحت قيادة أوسوريو يقدم أقل مستوياته في جميع المباريات.

وتابع: استبعاد بعض اللاعبين من قائمة الزمالك في مباراة المقاولون العرب كارثة.

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

معركة البطارية.. من يكسب Galaxy S23 Ultra أم iPhone 15 Pro Max

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

معنى البدعة وهل تخرج صاحبها من الإسلام؟.. الإفتاء تحسم الجدل حول المولد النبوي

البابا تواضروس يلتقي لجنة الإشراف على إيبارشية الدول الإسكندنافية

ماذا حدث لحظة مولد النبي الكريم؟ .. مشهد تقشعر له الأبدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ