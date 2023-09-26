زكي الألفي يكشف شكل الإبداع في حرب أكتوبر



كشف اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن شكل الإبداع الذي ظهر خلال تلك الحرب العظيمة. في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار اللواء الألفي إلى أن الإبداع كان واضحًا في جميع جوانب الحرب.

وأوضح اللواء الألفي أن الجنود كانوا يظهرون الإبداع من خلال مختلف تصرفاتهم على أرض المعركة. على سبيل المثال، كانوا يخالفون التكتيك العسكري التقليدي للتعامل مع المواقف والصعوبات التي كانوا يواجهونها يوميًا. ومشاركتهم في القتال واكتساب الخبرة كان يساهم في تطوير استراتيجيات القتال وتحليل النقاط الضعيفة والقوة بعد كل يوم من المعارك.

وأشار اللواء الألفي إلى أن القيادة العسكرية كانت تلعب دورًا هامًا في تعزيز الإبداع من خلال تحليل وتقييم الأوضاع بشكل يومي، وتقديم الحلول لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.

وأثنى اللواء الألفي على الإبداع الذي ظهر من قبل الجنود، مثل دفن الأسلحة عند نفاد الذخيرة لمنع استخدامها من قبل العدو، ثم استرجاعها في وقت لاحق. كما أشاد بجهود النقيب أحمد عادل المهدي، قائد سرية الهاون 82، الذي قرر وضع سريته على الترعة الجافة في الأمام لزيادة مداها وكفاءتها، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يبقى في الخلف.