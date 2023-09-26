الألفي: الهجوم الشامل للعدو بدأ 16 أكتوبر وقاتلنا حتى الصباح في الدفرسوار



أكد اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن العدو كان يخطط لشن هجوم مضاد على القوات المصرية باستخدام فرقة "شارون".

وأوضح الألفي خلال حديثه في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، أن هذا الهجوم الشامل من قبل العدو بدأ في 16 أكتوبر، ولكن القوات المصرية تصدت له واستمرت في القتال حتى الصباح التالي، في منطقة الدفرسوار.

وأشار الألفي إلى شجاعة بعض المقاتلين في تلك الحرب، حيث كانوا مصممين على مواجهة العدو حتى الشهادة.

وأوضح أن هؤلاء المقاتلين كانوا يستخدمون الصواريخ لاستهداف الأهداف بشكل متتالي حتى تدميرها، وبفضل تلك الجهود والشجاعة، تم إلحاق خسائر كبيرة بالعدو.

وأشاد الألفي بالشجاعة والإصرار الذي أظهره العديد من المقاتلين المصريين في مختلف المناطق، مما أدى إلى تحقيق النجاحات في وجه العدو الإسرائيلي، على الرغم من الفارق في التسليح بين الجانبين، مؤكدا أن الروح المعنوية العالية والإصرار على الدفاع عن مصر كانت أساس النجاح في تلك الحرب العظيمة.