خبير اقتصادي: الدولة عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص

أكد وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الدولة المصرية نفذت مشروعات تنموية كبيرة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.

وقال وليد جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الرئيس السيسي له دور أساسي لما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية ".

وأضاف وليد جاب الله:" لقاءات الرئيس السيسي الدورية مع الشركات العالمية يتم ترجمتها في صورة مشروعات تنموية على أرض الواقع ".

وتابع وليد جاب الله:" الدولة عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية لـ القطاع الخاص، والدولة نفذت مشروعات بنية تحتية بما يسهل من ضخ الاستثمارات القطاع الخاص ".

واكمل وليد جاب الله:" الرئيس السيسي أعطى زخما كبيرا للمجلس الأعلى للاستثمار وقوة كبيرة لقرارات المجلس لدعم القطاع الخاص ".