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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صوتك هيفرق.. مفيدة شيحة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

حثت الإعلامي مفيدة شيحة، المواطنين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المشاركة فيها واجب وطني على كل مصري، مضيفة: “وصوتك هيفرق.. والتاريخ علمنا قوة صوت الناخب”. 

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ومراحل إجراءاتها، لافتة إلى أنه تم تحديد موعد الترشح وإغلاق باب الترشح، وتتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل. 

وتابعت مفيدة شيحة، أن فترة الانتخابات في غاية الأهمية لكل مصري، ونحتاج للمشاركة في هذه الانتخابات، عشان مصر وتاريخها وكيانها، انزل قول كلمتك بمنتهى الحرية، فتحديد مصيرنا في هذه الانتخابات. 

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