محمد ياسر بحبح يكشف سبب ترشحه في انتخابات نادي الزمالك

أكد محمد ياسر بحبح المرشح في انتخابات نادي الزمالك على مقعد العضوية تحت السن، أن فكرة الترشح جاءت؛ لشعوره بحجم المشكلات التي يعاني منها النادي ورغبته في تطوير القلعة البيضاء، وأن التواجد في الانتخابات فكرة قديمة بالنسبة له، وأنه حان الوقت المناسب للتواجد في مجلس الإدارة الجديد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لدي أمور ستفيد نادي الزمالك، وعلاقتي مع الجمعية العمومية تحسنت كثيرا، والفرصة جاءت للتقارب مع الأعضاء، وتقديم نفسي بشكل جيد لهم".

وأضاف: "برنامجي الانتخابي يتركز على رفع الصورة التسويقية لنادي الزمالك لأنها مشكلة أساسية، لابد أن نحسن الصورة من أجل جلب الرعاة، ويكون هناك استراتيجية يسير عليها رئيس النادي والقناة والمركز الإعلامي، الزمالك لديه جماهيرية كبيرة ويجب أن نحافظ على "البراند" الخاص بالنادي، وأي راعٍ حتى لو كان ينتمي للزمالك سيكون مطالبا بالمحافظة على اسمه وصورته ويخشي من الدخول في صراعات".

وواصل: "النادي الأهلي يستفيد كثيرًا من الإعلانات والدعاية، ويجب أن نسعى لتحسين صورة الزمالك داخليا وخارجيا، وأن نستفيد من كل التجارب الناجحة، وتحسين صورة النادي؛ سيجذب المزيد من الرعاة مستقبلا، الزمالك لديه شعار نادي الوطنية والكرامة، والزمالك ناد شعبي يجب أن يكون لديه دور مجتمعي، وهدفنا تسويق منتجات النادي وتي شيرتات الفرق الرياضية، وأن تكون هناك دعاية لـ ستور نادي الزمالك".

وأكمل: "هدفنا وجود كوادر إعلامية للدفاع عن نادي الزمالك، وأن يكون لدى النادي مدارس خاصة بتطوير الجانب الرياضي، علينا أن نقوم بتقوية قطاع الناشئين وإكسابهم هوية نادي الزمالك منذ الصغر، والاستفادة من تسويقهم مستقبلا لصالح النادي".

وتابع: "الجانب الخدمي في برنامجي يتركز على الاهتمام بالشباب ثقافيا وعلميًا، بجانب الأفكار التسويقية لنادي الزمالك".

وختم: "الزمالك أصبح يعيش في عهد جديد، ونتمنى أن يكون الجميع خلف النادي وخروج الانتخابات بأفضل صورة، وأن يختار الأعضاء الجمعية العمومية الأفضل لقيادة نادي الزمالك مستقبلا".