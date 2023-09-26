قصة العثور على لوحة مفقودة منذ 100 عام عن طريق الصدفة

عن طريق الصدفة اكتشف أمناء المخازن لوحة فنية نادرة في أحد المخازن البريطانية، تم التعرف عليها كعمل فني قديم يعود إلى القرن السابع عشر ويعود إلى الفنانة المشهورة أرتميسيا جينتيليسكي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت مؤسسة رويال كوليكشن تراست أن أرتميسيا كانت واحدة من أعظم رسامات جيلها وحظيت بشهرة كبيرة خلال حياتها.

سوزانا والحكماء

كانت اللوحة بعنوان "سوزانا والحكماء" وقد تم تخزينها لأكثر من 100 عام في قصر هامبتون كورت، حيث كانت مرتبطة خطأ بفنان فرنسي. ومؤخراً، تم عرض العمل الفني للجمهور في قلعة وندسور البريطانية.

تفسر آنا رينولدز، نائبة المدير في The King’s Pictures، أن اللوحة تظهر انزعاج سوزانا، الشخصية التوراتية، أثناء استحمامها وبينما كان رجلان يراقبانها. وتعكس اللوحة قوة وديناميكية أرتميسيا كفنانة استثنائية.

وتقول رينولدز: "تنظر إليك الشخصيات النسائية في لوحات أرتميسيا بتصميم يجعل أصواتهن مسموعة. تظهر أرتميسيا وكأنها تلقي الضوء على الأصوات والقضايا التي كانت تواجهها النساء في عالم الفن الذي كان يهيمن عليه الذكور في القرن السابع عشر".

هذا الاكتشاف المثير يسلط الضوء على عبقرية أرتميسيا جينتيليسكي ودورها المهم في تاريخ الفن. كما يعزز تقديرنا لقوة وتأثير الفن النسائي في مجال يهيمن عليه الذكور.

وقالت المجموعة الملكية إن الفنانة الإيطالية حققت شهرة على الرغم من محنة محاكمتها التي استمرت سبعة أشهر عندما كانت مراهقة.

وقد تعرضت للتعذيب لاختبار ادعائها بأنها تعرضت للهجوم، وفقاً لوثائق المحكمة.

تم اكتشاف اللوحة في المخزن عندما أعاد المحققون فحص ممتلكات الملك تشارلز الأول، وتم العثور على العلامة التجارية "CR"، التي ترمز إلى Carolus Rex، على الجزء الخلفي من اللوحة عندما كانت تخضع لعملية ترميم، مما يؤكد أنها كانت في مجموعة الملك ذات يوم.