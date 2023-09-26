عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة العثور على لوحة مفقودة منذ 100 عام عن طريق الصدفة

صدى البلد

عن طريق الصدفة اكتشف أمناء المخازن لوحة فنية نادرة في أحد المخازن البريطانية، تم التعرف عليها كعمل فني قديم يعود إلى القرن السابع عشر ويعود إلى الفنانة المشهورة أرتميسيا جينتيليسكي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت مؤسسة رويال كوليكشن تراست أن أرتميسيا كانت واحدة من أعظم رسامات جيلها وحظيت بشهرة كبيرة خلال حياتها.

سوزانا والحكماء

كانت اللوحة بعنوان "سوزانا والحكماء" وقد تم تخزينها لأكثر من 100 عام في قصر هامبتون كورت، حيث كانت مرتبطة خطأ بفنان فرنسي. ومؤخراً، تم عرض العمل الفني للجمهور في قلعة وندسور البريطانية.

txt

أنغام بصرية في الأوبرا.. 50 لوحة تشكيلية تخاطب الوجدان بزياد بكير

txt

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

تفسر آنا رينولدز، نائبة المدير في The King’s Pictures، أن اللوحة تظهر انزعاج سوزانا، الشخصية التوراتية، أثناء استحمامها وبينما كان رجلان يراقبانها. وتعكس اللوحة قوة وديناميكية أرتميسيا كفنانة استثنائية.

وتقول رينولدز: "تنظر إليك الشخصيات النسائية في لوحات أرتميسيا بتصميم يجعل أصواتهن مسموعة. تظهر أرتميسيا وكأنها تلقي الضوء على الأصوات والقضايا التي كانت تواجهها النساء في عالم الفن الذي كان يهيمن عليه الذكور في القرن السابع عشر".

هذا الاكتشاف المثير يسلط الضوء على عبقرية أرتميسيا جينتيليسكي ودورها المهم في تاريخ الفن. كما يعزز تقديرنا لقوة وتأثير الفن النسائي في مجال يهيمن عليه الذكور.

وقالت المجموعة الملكية إن الفنانة الإيطالية حققت شهرة على الرغم من محنة محاكمتها التي استمرت سبعة أشهر عندما كانت مراهقة.

وقد تعرضت للتعذيب لاختبار ادعائها بأنها تعرضت للهجوم، وفقاً لوثائق المحكمة.

تم اكتشاف اللوحة في المخزن عندما أعاد المحققون فحص ممتلكات الملك تشارلز الأول، وتم العثور على العلامة التجارية "CR"، التي ترمز إلى Carolus Rex، على الجزء الخلفي من اللوحة عندما كانت تخضع لعملية ترميم، مما يؤكد أنها كانت في مجموعة الملك ذات يوم.

الملك تشارلز لوحة نادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

تونس.. قرار صادم من قيس سعيد بشأن منظمة أوروبية كبيرة

ترشيحاتنا

انجازات بالجامعات الأهلية.. طفرة تعليمية وتطوير شامل خلال عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي.. إمام الدعاة يكشف فضل الصلاة على النبي في هذا اليوم

عاجل | وصول الرئيس السيسي إلى جامعة قناة السويس .. شاهد

لـ موظفي الحكومة .. خصم نصف راتبك حال ارتكابك هذه الأفعال

وسط مخاوف من الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمي اليوم

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ