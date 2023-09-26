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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عادل النمس المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك: أحلم بالتواجد في الإدارة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد أحمد عادل النمس المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك تحت السن، أنه يحلم بالتواجد داخل مجلس الإدارة منذ فترة طويلة، مؤكدا أنه يسعى لمساعدة النادي وأن يكون سند لـ"بيته الثاني"، مشيرا إلى أنه قادر على إفادة النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أعلم المشاكل التي يمر بها الزمالك وتحدثت مع الأعضاء كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وقادر على خدمة النادي اجتماعيا ورياضيًا، يجب أن يكون لنادي الزمالك عدة فروع في المستقبل، وأن يكون هناك توسع أكبر في ظل تكدس الأعضاء بالفرع الرئيسي، ويجب الانتشار في المحافظات، هناك أندية ظهرت بعد الزمالك ولها فروع في مناطق كثيرة".

وأضاف: "لدي تركيز أيضا على الخدمات الترفيهية للأعضاء وتوفير مصايف جيدة بعيدا عن فكرة الواسطة التي كانت تحدث من قبل في عملية القرعة، وكذلك لدي رؤية شاملة فيما يخص جوانب آخرى في خدمة الأعضاء، كما نستهدف إعادة هيكلة مرتبات العاملين بالنادي".

وواصل: "نريد تحسين العلاقة بين الزمالك وجميع الأندية الأخري، ولدي رؤية خاصة في برنامجي الانتخابي في الناحية الرياضية لدي خطة أيضا لحل ازمة رواتب اللاعبين في جميع الألعاب الرياضية، وكذلك الاهتمام بالجانب الطبي الخاص بجميع الرياضيين داخل النادي، نسعى لتوفير مركز طبي وتقديم الإسعافات الأولية منعا لحدوث مضاعفات حال حدوث أي إصابة".

وتابع حديثه قائلا: "أسعى لتطوير الخدمات المباشرة الخاصة بالأعضاء وصيانة حمامات السباحة وهناك أمراض حدثت بسببها، سنعمل على محاولة حل بعض الأمور سريعا، ومحاولة جلب رجال الاعمال للمساهمة في مساعدة نادي الزمالك بالمال واستقطاب شركات الرعاية لحل كل الازمات، وسنعمل على تسوية الديون".

وأتم: "ارجو من الجمعية العمومية اختيار الأصلح والانسب لقيادة نادي الزمالك".

الزمالك نادي الزمالك

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