أبو قطيط المرشح في انتخابات الزمالك: أتمني تكاتف أبناء النادي

قال محمد عودة أبو قطيط المرشح في انتخابات نادي الزمالك على مقعد العضوية تحت السن، إنه سبق وترشح لنفس المقعد في الانتخابات الماضية، لكنه تنازل؛ منعًا لوجود أي أزمات أو انشقاق داخل النادي، مشيرًا إلى أن النادي يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه خصوصا الشباب.

وأوضح، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لدي خبرات سابقة في إدارة المنشآت الشبابية، وتواجدت في نقابة المحامين أيضا، ولدي رؤية حقيقية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، والهدف هو إعادة الريادة الإدارية للنادي".

وأضاف: "لدي رؤية خاصة في برنامجي الانتخابي اجتماعيا ورياضيا وإداريا داخل نادي الزمالك، والتركيز على الجانب الاجتماعي لخدمة الأعضاء، ومن ضمن بنود برنامجي، التركيز على الأنشطة الداخلية لأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة للاهتمام بالجانب الترفيهي خصوصا المصايف، كما يجب ان يتوافر مركز تعليمي وبرامج ثقافية وحفلات فنية لاكتشاف المواهب".

وواصل: "نادي الزمالك يحتاج للأكاديميات الداخلية لاكتشاف المواهب وتوفير النشء والتقليل من التعاقدات الخارجية، وتوفير النفقات المالية في شراء لاعبين، مع حسن اختيار المدربين والأجهزة التي تدير الفرق الرياضية، والامر الأخر هو التركيز على الجانب المالي والإداري، لفرض حالة من الاستقرار ومحاولة جذب العديد من الرعاة ومن إشكاليات نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة هي المديونيات التي وصلت لـ مليار و400 مليون جنيه وقريبا تصل إلى 2 مليار".

وزاد: "يجب ان يتم استغلال موارد النادي واستقطاب شركات عالمية لرعاية النادي وان يكون لدينا إدارة تسويق قوية، وتوفير إعلانات لقناة نادي الزمالك، والنادي يحتاج لكوادر شابة ومؤهلة فكريا وقانونيا لرسم السياسة العامة للنادي خلال السنوات الأربع القادمة، ويجب الاهتمام بصياغة العقود بشكل قانوني جيد".

وتابع: "الأعضاء اشتكوا كثيرا من التكدس، ولا بد من الإسراع في إنشاء فرع النادي بـ6 أكتوبر، وضرورة فتح باب الحجز للعضويات الجديدة لزيادة المداخيل المالية، ويجب الاهتمام دائما بوجود حوار بين مجلس الإدارة مع الأعضاء، وتقبل الأفكار والرؤى والشكاوى، وتوفير كافة الخدمات لأعضاء النادي ونحتاج لإبرام تعاقدات مع شركات متخصصة في تقديم المأكولات والمشروبات وفتح فروع داخل نادي الزمالك".

وأكمل: "يجب وجود حوكمة مالية واستغلال موارد النادي ووجود خطط تسويقية لصالح نادي الزمالك عن طريق متخصصين، واستغلال كافة المناطق داخل نادي الزمالك وبناء مول تجاري ولدي رؤية خاصة بان العائد سيكون قيمته لا تقل عن 28 مليون جنيه، وبناء مستشفى داخل الزمالك، وهناك بعض الأماكن غير مستغلة سأعمل على استخدامها جيدا".

واتم: "رسالتي لأعضاء نادي الزمالك، ان يختاروا بعقولهم الأصلح لقيادة نادي الزمالك والذي يستطيع تسيير الأمور بشكل جيد خلال الفترة الصعبة".