بعد غدٍ.. آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في ورش أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أن غدا الأربعاء، هو آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في الورش المصاحبة للمهرجان من خلال موقع الاستمارة الإلكتروني.

وقد أطلق المهرجان منذ أيام استمارة الاشتراك في الورش في الدورة السادسة للمهرجان، بعدما أعلن الفنان لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان -خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد يوم الخميس الماضي- عن ثلاث ورش ضمن فعاليات المهرجان وهي: ورشة التغطية الصحفية للمهرجانات الفنية ويقدمها الصحفي جمال عبد الناصر، وورشة العلاج بالفن تقدمها الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، وورشة لغة الجسد في المسرح ويقدمها الفنان الأرجنتيني ريسار موسكا.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان تشارك فيها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، والإمارات، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

تنطلق الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما" ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمري والفنان لطفي لبيب والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.