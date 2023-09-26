عفت نصار: أوسوريو مدرب فاشل واستمراره خسارة للزمالك

فتح عفت نصار، نجم الزمالك السابق، النار على خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك واصفا إياه بـ المدرب الفاشل.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أوسوريو مدرب فاشل واستمراره خسارة للزمالك، مدحت عبد الهادي أفضل منه على الأقل بيعمل السهل، مش بيعمل عك كروي"

وأضاف: "أوسوريو مش مركز مع الزمالك، وبيغير في التشكيل بشكل غير مفهوم، واستمراره أوسوريو خسارة واضحة للزمالك".

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.