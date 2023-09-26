فاروق جعفر لـ"كهربا": اقعد مع مسؤولي الزمالك لإنهاء الأزمة

طالب فاروق جعفر، المرشح على رئاسة نادي الزمالك، محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم فريق الأهلي، بعقد جلسة ودية مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال جعفر فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "يجب على كهربا عقد جلسة ودية مع مسؤولي نادي الزمالك لإنهاء أزمة الغرامة بشكل نهائي وغلق الملف، وهذه وجهة نظري".

وأضاف: "هذا الأمر لمصلحة نادي الزمالك بسبب الظروف التى يمر بها النادي ومن الممكن أن يعتزل كهربا كرة القدم وفى النهاية لن نستفيد بأى شيء".

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.