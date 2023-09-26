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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجديد انتخاب رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صدى البلد


 

شاركت مصر في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  والذي يعقد  في الفترة من 25 حتى 29  سبتمبر 2023 بمشاركة ممثلين من  177 دولة بفيينا .

 وضم الوفد المصري  الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، و الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية و الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية .


وانطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمام العاشرة من صباح يوم الأثنين بمركز فيينا الدولي للمؤتمرات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث افتتح الجلسة الافتتاحية  رفائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حضور الوفود الرسمية لعدد 177 دولة الأعضاء في الوكالة.

حيث تم إقرار تجديد انتخاب  رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربع سنوات إضافية تنتهي في عام ٢٠٢٧.

كما تمت  مراسم التسليم الرسمي لاتفاقية الأمان النووي حيث قام  السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية بتسليم الاتفاقية إلى  جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقد في فيينا .


 كما يشارك أعضاء الوفد المصري أيضاً في لقاءات واجتماعات مشتركة مع الوفود الرسمية المشاركة طبقاً للبرنامج المحدد للوفد وطبقاً لأنشطة جميع الهيئات النووية المشاركة والتي تشمل هيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية.
 

كما شاركت  الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية UNODC بالكلمة نيابة عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وعلى صعيد أخر ، عقد  الدكتور سامي شعبان اجتماعا مع كل من ممثلي البعثة الدائمة للملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الرقابية الأردنية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين . وتم الاتفاق خلال الاجتماع وفقًا لطلب الجانب الاردني على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ببحث سبل تقديم الدعم لنظيرتها الأردنية في مجال بناء نظام الادارة المتكامل.


 

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