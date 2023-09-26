برفقة ابنتها.. دارين حداد في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وظهرت دارين في الصورة بإطلالة صيفية متميزة برفقة ابنتها، وعلقت: "بنوتي".

وشاركت دارين مؤخرًا في مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "دعمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبد الحميد والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربى.

وكان آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، الذى ضم كوكبة من النجوم وهم: حسن الرداد، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وهالة فاخر، ومحمود حجازى، وعثمان محمد على، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمى.