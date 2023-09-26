"كلما سعت للتقدم".. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط كِبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

في مقاله بصحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب عبد الرازق توفيق إن قوى الشر لم تتوقع ما حققته مصر من إنجازات ونجاحات غير مسبوقة، وتحويل مصر من الفوضى والانفلات إلى أعلى درجات الأمن والاستقرار، ناهيك عن إجهاض مؤامرة إسقاطها وتعطيل المخطط، ثم امتلاك القوة والقدرة والثبات والثقة في مواجهة التحديات والأزمات والتهديدات وصعودها المتنامي في مجال التنمية المستدامة والتقدم.

وقال الكاتب - في مقاله بعنوان (كلما سعت للتقدم.. حاولوا كسر قدميها) - أن نجاح مصر ونجاتها من براثن المؤامرة أصاب قوى الشر بالجنون، لذلك تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتعطيل مسيرة مصر نحو التقدم، محاولات متلاحقة لضرب المشروع الوطني المصري نحو القوة والقدرة والبناء والتنمية والتقدم في بناء دولة حقيقية حديثة تتبوأ مكانها ومكانتها الطبيعية المستحقة.

وأشار إلى أن هناك تحديات وتهديدات كثيرة واستهدافات وحملات ضارية من الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه والتحريض تشنها قوى الشر والتي يجب أن يعيها ويدركها جيدا المواطن المصري، ويقرأ أهدافها الخبيثة وأسبابها، والتي تتمثل في نجاح مصر وتعاظم قوتها وقدرتها وتحولها إلى دولة الفرص، وانتقالها من طريق الأزمات والمعاناة، ونجاتها بإرادة شعبها وقيادتها من السقوط واستثمارها في موقعها الجغرافي الفريد، وتوديعها لمرحلة السكون والفرجة خلال العقود الماضية على عالم وإقليم يتقدم ويتطور، رغم أن مصر لديها من الفرص والمزايا وعوامل التقدم بما يفوق الجميع.

سبب جنون قوى الشر

وأضاف الكاتب أن سبب جنون قوى الشر وشنها حربا وحملات ضارية ضد مصر هو أن فيها قيادة وطنية عصية على الخضوع والانكسار، لديها طموح بلا حدود لتحقيق أهداف وتطلعات الوطن والمواطن، وعدم رضا هذه القيادة أن تبقى مصر في دائرة المرض والأزمات والمعاناة، بالإضافة إلى دخول مجال المنافسة العالمية في مجالات كثيرة سواء التجارة العالمية واللوجيستيات من خلال منظومة عصرية تتمثل في تطوير 15 ميناء بأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وإنشاء العديد من المسارات والممرات اللوجيستية والموانئ البرية والجافة، وامتلاك بنية تحتية عصرية وشبكة طرق ونقل حديثة على رأسها القطار السريع الذي يربط كافة ربوع البلاد وموانئها ترتكز جميعا وتتعانق مع قناة السويس بعد إنشاء القناة الجديدة وتطوير القطاع الجنوبي لتصبح بالفعل أهم ممر ملاحي في العالم في مجال التجارة العالمية واللوجيستيات، ثم الطاقة وتصديرها، ثم جذب الاستثمارات حتى حازت مصر على النصيب الأكبر منها وجاءت في الترتيب الأول عام 2022 في جذب الاستثمارات في الشرق الأوسط، ثم امتلاكها للقوة والقدرة على حماية أمنها القومي ومصالحها وثرواتها وحقوقها، بالإضافة إلى ما ينتظرها من مستقبل واعد.

ونبه الكاتب إلى أن حالة من الرعب انتابت قوى الشر، بسبب صعود مصر-السيسي واستعادتها لقوتها وريادتها بفضل قيادة وطنية شريفة تمتلك الرؤية والإرادة والشموخ، ومن فرط نجاحاتها وإنجازاتها باتت هدفا مباشرا لحملات قوى الشر.

وأكد أن الجميع يدرك أن أساس وعمود مشروع مصر الوطني للبناء والتقدم غير المسبوق، والذي توفرت له عوامل النجاح في تجربة ملهمة، وأيضا عوامل الحماية، بسبب حكمة القائد ونجاحه في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمن والأمان والاستقرار وعدم استدراجه لمقامرات أو تهور، ولكن حكمته أحبطت كل هذه المحاولات الشرسة والمتلاحقة.

واختتم الكاتب مقاله بالقول إن قوة هذا الوطن وصلابته في قيادة استثنائية، عرفت الطريق إلى الوطن القوي والقادر، منحت المصريين الثقة والقدرة على النجاح، وتحويل الأزمات إلى إنجازات، بما حققته خلال التجربة الملهمة، لذلك يبقى السيسي سرا من أسرار التقدم والشموخ والقوة والقدرة المصرية، ولك أن تعرف ذلك عندما تسأل نفسك كنا فيه وبقينا فين؟ كنا نصارع الضياع والسقوط، فأصبحنا ننافس على المقدمة.