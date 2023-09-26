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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية واستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من  المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة، بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم.

وصرح سويلم بأنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل.

وأضاف أنه تمت زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع 50% من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين 1500 جنيه و50 ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة)، كما تم استحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان.

كما تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين إلى 5000 جنيه و13 ألف جنيه للحالات المزمنة، ورفع الحد الأقصى المقدم إلى الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة ليصبح 5000 جنيه .

كما تمت الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية لـ21 حالة وفاة، على أن يصرف لكل حالة 15 ألف جنيه.

ووجه سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.

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