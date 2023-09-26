أرمينيا تكشف حصيلة ضحايا انفجار مستودع وقود في كاراباخ

قالت السلطات الأرمينية المحلية إن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار في مستودع وقود في كاراباخ الأذربيجانية يوم الاثنين.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات إنه تم إدخال 290 شخصا إلى المستشفيات، والعشرات منهم "لا يزالون في حالة حرجة".



وقد أفادت وسائل إعلام في اذربيجان نقلا عن أمين المظالم في ناجورني كاراباخ، قوله: إن 200 شخص على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة وقود في المنطقة.



ونقلت وسائل الإعلام عنه القول أيضا، إن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن كراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.



وكانت الحكومة الأرمينية، في ذكرت بيان، إن ما لا يقل عن 4850 شخصا غادروا منطقة ناجورني كاراباخ في أذربيجان إلى أرمينيا، ويأتي ذلك ارتفاعا من نحو 3000 آلاف شخص غادروا في الساعات الأولى من يوم الاثنين.