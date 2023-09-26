بإطلالة جريئة.. نسرين إمام تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نسرين إمام صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت نسرين في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان ابيض مشجر مكشوف البطن والاكتفاف ومعتمدة على المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وكانت قد نشرت الفنانة نسرين إمام صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وتألقت نسرين بإطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية بدلة قصيرة باللون الرمادي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وقدمت نسرين عددا من المسلسلات أبرزها "حنان وحنين" أمام النجم عمرو الشريف، و"قلب ميت" "وبرا الدنيا" مع شريف منير إضافة إلى تقديمها البطولة النسائية أمام النجم محمد هنيدى فى مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" والذى كان آخر أعمالها.