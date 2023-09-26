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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: حسين الشحات أفضل لاعب في الدوري للموسم الحالي

حسين الشحات
حسين الشحات

علق المهندس فرج عامر علي أداء حسين الشحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب فرج عامر :"حسين الشحات هو أفضل لاعب في الدوري العام لكرة القدم هذا الموسم ، وطريقة لعبه مشابهة لمحمد بركات أسطورة الكرة المصرية".

 

احتفل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتألقه خلال مباراة فريقه أمام سان جورج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حسين الشحات عدة صور له من خلال حسابه الشخصي على منصة “أكس” تويتر سابقا وعلق عليها قائلا: " الحمد الله وكفى ".

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

أهداف حسين الشحات

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