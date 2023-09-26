الآلاف يتوافدون أمام مكاتب الشهر العقاري بالغربية لدعم ترشح الرئيس السيسي.. صور

توافد الألاف من الأسر والعائلات من قري ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم في طوابير أمام مكاتب التوثيق الشهر العقاري لاستخراج توكيلات دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للفترة رئاسية جديدة علي مستوي مراكز طنطا والمحلة وبسيون طنطا والسنطة وزفتي وكفر الزيات وقطور.



كما حرص أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية الداعمة لترشح "السيسي" لاستكمال مشروعات التطوير والنهضة في كافة المجالات والقطاعات الخدمية .



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت أمس الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبة تحت إشراف قضائي كامل ، علي أن يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

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