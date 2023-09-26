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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتشاد مئات الإسكندرانية أمام مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي

مقر الشهر العقاري
مقر الشهر العقاري بسموحة

احتشد مئات الإسكندرية أمام مقرات مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة الساحلية، لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات ٧ مقرات للشهر العقاري،  بالاسكندرية، لاستقبال المواطنيين الراغبين في عمل توكيلات لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية.

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وهذه المقرات هي المنتزه أول والمنتزه ثان، والرمل أول والرمل ثان، والعامرية أول وبرج العرب وسيدي جابر.

جدير بالذكر أن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أمس، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاس٠ية 2024، حيث يفتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر 2023 وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

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