قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى لإنشاء تشغيل مناسب ، يخرج منتج تعليمي جيد ، و ليس فقط إنشاء المدارس و الفصول.

السيسي: مش عايزين نقول كلام إيجابي أو مشجع فقط



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان، أن الدولة تسعى لبناء حقيقي للشخصية، لتصبح شخصية صالحة و ناجحة وداعمة للوطن و ذلك في فترة التعليم الأساسي.

وتابع السيسي،" إحنا مش عايزين نقول كلام إيجابي أو مشجع فقط ، إحنا عايزين المشكلة أو القضية اللي عايزين نتكلم فيها"



واستكلمل السيسي،:"إحنا بالحجم السكاني بتاعنا، بنقابل تحدي ملناش قبل بيه".