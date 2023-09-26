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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: "إحنا بالحجم السكاني بتاعنا بنقابل تحدي ملناش قبل بيه"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى لإنشاء تشغيل مناسب ، يخرج منتج تعليمي جيد ، و ليس فقط إنشاء المدارس و الفصول.

 السيسي: مش عايزين نقول كلام إيجابي أو مشجع فقط


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في  جلسة بناء الإنسان، أن  الدولة تسعى لبناء حقيقي للشخصية، لتصبح شخصية صالحة و ناجحة وداعمة للوطن و ذلك في فترة التعليم الأساسي.

وتابع السيسي،" إحنا مش عايزين نقول كلام إيجابي أو مشجع فقط  ، إحنا عايزين المشكلة أو القضية اللي عايزين نتكلم فيها"


واستكلمل السيسي،:"إحنا بالحجم السكاني بتاعنا، بنقابل تحدي ملناش قبل بيه".

 

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المدارس لحجم السكاني جلسة بناء الإنسان

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