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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من تدريب الزمالك استعدادا لمباراة أرتا سولار في الكونفدرالية الأفريقية.. صور

صدى البلد

شارك اللاعب أحمد حسن لقطات من مران الزمالك استعدادا لمباراة أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن :"تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية".

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وركز الجهاز الفني للفريق مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة.

عقب ذلك خاض اللاعبون  تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرة أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام، و حرصا على نقل التعليمات وإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين .

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