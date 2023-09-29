من 3 إلى 4 أكواب يوميًّا.. جمال شعبان يوضح فوائد تناول القهوة

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب خلال عن فوائد تناول مشروب القهوة يوميًا وحدد أقصى عدد من ثلاثة إلى أربعة أكواب، كما حذر من خطورة تناول الشاي علي الجسم بعد الوجبات الغذائية مباشرة وأنه يجب انتظار نصف ساعة على تناوله.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، عن أهمية فوائد تناول الفواكه بجميع أنواعها علي حماية القلب والأمراض التي تصيب قلب الانسان، وأن فاكهة الفراولة تعتبرعنقود منافع، مبينا أن تناولها مفيد لكن ليس بإفراط.

وأوضح أن تناول البرتقال مهم جدا، قائلا: "جرب تختم يومك بتناول برتقالة، الجلطات وأزمات القلب بتيجي بالليل،البرتقال بيمنع حاجة زي كده".



ونوه بأن تناول فاكهة التين الشوكي، مفيدة جدا، لكن ليس بإفراط، ويفضل تناول 3 ثمرات من التين، كذلك هناك فوائد كثيرة أيضا من تناول البطيخ وهو غني بالمياه ويمنع الجفاف ومضاد للأكسدة والجلطات، قائلا:« البطيخ المصري أجمل بطيخ في الدينا.. البطيخ فياجرا طبيعية».



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.