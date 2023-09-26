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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قاعدين جوه قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لـ والديه

صدى البلد

شارك نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر كهربا في الصورة رفقة والده ووالدته، وعلق عليها قائلا: "عمري ما عرفت اعبر لابويا وامي قد ايه بحبهم بس لو دخلوا جوه قلبي هيلاقوا نفسهم قاعدين ومربعين".

كان الكابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، المرشح  لمنصب رئيس نادي الزمالك، رد على سؤال :" ممكن تقسط غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي"، قائلا: "لو مفيش حل ثاني ممكن اقسط غرامة كهربا، لأن كهربا ممكن يتوقف عن لعب الكرة ولا يدفع الأموال".

وتابع الكابتن فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" مستعد لتقسيط غرامة كهربا لو نجحت في انتخابات نادي الزمالك ".

وأشار إلي أن " الكثير من الممكن أن يرفض هذا الأمر، بسبب ما حدث من كهربا، ولكن في هذه الفترة يجب أن يكون هناك تقارب وتعود الجماهير بالكامل يد واحدة".

 

 

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