ب20 ماكينة .. استعدادات «القناة للكهرباء» لزيارة الرئيس السيسي بالإسماعيلية اليوم

أعلن المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ فى الشركة تزامنا مع استعدادات محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، لاستقبال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات القومية وزيارة جامعة الإسماعيلية لتكريم بعض النماذج المتفوقة.

وبحسب رئيس الشركة ، فإن هناك تنسيق على مدار الساعة بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومنطقة القناة لنقل الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لمدينة الإسماعيلية بالكامل وكذلك الدفع بعدد ٢٠ ماكينة طوارئ وديزل لتأمين كافة المناطق التى تشملها زيارة الرئيس السيسى اليوم .

ونوه ايضا الى انتهاء الشركة من تجارب التأمين الخاص بإستاد الإسماعيلية الرياضى الذى سيشهد إقامة إحتفالية كبرى بمناسبة زيارة الرئيس السيسى للمحافظة.

وأكد "ابو ورده" جاهزية الشركة لاستقبال الزيارة الرئاسية مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ على مدار الساعة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها مع التأكيد على تواجد القيادات وفقا للتكليفات المقررة على كل منهم.