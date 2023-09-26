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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأرقام.. كيف تطور التعليم الفني في مصر في عهد الرئيس السيسي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد التعليم الفني طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحسنت صورة التعليم الفني في عيون المصريين وأصبح هناك إقبال على الالتحاق به، حيث كان عدد طلاب التعليم الفني 1.5 مليون طالب في عام 2013 / 2014، ثم أصبح عدد طلاب التعليم الفني في 2022 / 2023 يبلغ 2.3 مليون طالب، بزيادة 53.3%. 

كما زادت أعداد مدارس التعليم الفني في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان عدد مدارس التعليم الفني 1687 مدرسة في عام 2013 / 2014، ثم أصبحت 3114 مدرسة في 2022 / 2023 بنسبة 84.6%. 

وزادت أعداد فصول التعليم الفني زيادة ملحوظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان عدد فصول التعليم الفني 35.8 ألف فصل في  عام 2013 / 2014، ثم زاد العدد في عام 2022 / 2023 ليصبح 54.2 ألف فصل، بنسبة زيادة 51.4%. 

كما نجحت الدولة المصرية في التقدم في المؤشرات الدولية، فبعد أن كان التعليم الفني في المرتبة 113 في مؤشر التعليم الفني والتقني، ارتفعت مصر للمرتبة 81، وارتفعنا في مؤشر مركز التدريب المستمر من 128 إلى 98، ومؤشر مستوى تدريب العاملين من 107 لـ 43.

جدير بالذكر أن أن القضايا الأساسية التي تركز عليها استراتيجية تطوير التعليم  تتمثل في: 

  • تنمية القيم واحترام الآخر في المناهج.
  • اكتشاف وتنمية الموهوبين.
  • تنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء.
  • القضية السكانية في المناهج.
  • علاج التسرب من التعليم.
  • خفض نسبة الأمية.
  • إحكام بنك الأسئلة.
  • مشاركة المعلمين وتدريبهم على كيفية صياغة مفردات أسئلة الامتحانات.

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