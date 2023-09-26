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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفتاح العبور إلى تنمية سيناء.. مشروع أنفاق تحيا مصر أبرز إنجازات الرئيس السيسي

خلال الافتتاح 2019
خلال الافتتاح 2019

يعد مشروع اتفاق مدينة الإسماعيلية، واحدا من أهم المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

ويسلط موقع “صدى البلد” الضوء علي أهميتها علي هامش زيارة رئيس الجمهورية لمدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنفاق مدينة الإسماعيلية التي تربط بين الدلتا وأرض الفيروز «سيناء» بتكلفة بلغت ١١,٥ مليار جنيه؛ تحقيقا جديدا لأهداف التنمية المستدامة.

حيث تم افتتاح نفقين للسيارات يمران أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين في التنقل من وإلى سيناء، بالإضافة إلى ربط سيناء بالوادي.

وخلال أكثر من ٣ أعوام ونصف العام، سطر مهندسو مصر وعمالها ملحمة كبرى في تاريخها المعاصر، لا تقل أهمية عن ملحمة عبور القوات المصرية إلى الجبهة الأخرى لقناة السويس في نصر أكتوبر ١٩٧٣؛ حيث قام أبطال مصر في مدينة الإسماعيلية بملحمة عبور جديدة، ألا وهي العبور نحو المستقبل بسواعد وأيادٍ مصرية، وذلك بإنشائهم أنفاق مدينة الإسماعيلية التي تربط بين الدلتا وأرض الفيروز أرض «سيناء» الغالية.

وتحت شعار "تحيا مصر" عمل أكثر من ٣ آلاف مهندس وفني وعامل في مشروع أنفاق الإسماعيلية، واصلوا الليل بالنهار من أجل الانتهاء من ملحمة العبور؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف العبء عن المواطنين في التنقل من وإلى سيناء.

فقد أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على عملية إنشاء أنفاق محافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية المصرية، حيث تولت شركة «بتروجيت» عملية إنشاء النفق الجنوبي.

في حين تولت شركة «كونكور» عملية إنشاء النفق الشمالي، بحجم عمالة بلغ أكثر من ٣ آلاف استشاري ومهندس وفني وعامل، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتكمن الأهمية الرئيسية للأنفاق في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب انتظار السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة المحملة بالركاب أو البضائع عند المعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس. ويضاف إلى تلك الأهمية المساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها القيادة السياسية والحكومة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وبعد الانتهاء من تلك الأنفاق من المنتظر أن يعود ذلك بأثر كبير على المواطن؛ وذلك من خلال المساهمة في تخفيض وقت رحلة عبور البضائع والشاحنات، مما سيساهم في تقليل الأموال الخاصة بعملية النقل والشحن والتفريغ واختصار الوقت، كما أن الأنفاق ستساعد في ربط سيناء بجميع محافظات الجمهورية؛ ليستطيع المواطن الوصول من القاهرة إلى سيناء خلال مدة لا تتجاوز الساعتين.

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