ميدو لأوسوريو: مينفعش نقارن لاعيبة الزمالك بمانشستر سيتي

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على تصريحات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق، بأن فترة الإعداد تشبه فترة إعداد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: مينفعش نقارن لاعيبة الزمالك بلاعبي مانشستر سيتي، لأن اللاعب المصري ليس نفس تأسيس لاعب مانشستر سيتي وتدريباتهم مع بيب جوارديولا يوميا.

وأضاف: أنا ضد المقارنات اللي بتبقى من النوع دا، وأوسوريو هو المتحمل الأول لنتائج الزمالك حاليا، واللاعبين أيضا يتحملوا جزء ولكن بشكل أقل.