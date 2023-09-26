عبدالله جورج: قائمة حسين لبيب قادرة على إخراج نادي الزمالك من كل الأزمات

أكد عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن قائمة حسين لبيب في انتخابات النادي المقبلة قادرة على إخراج النادي من كل الأزمات التي تحيط بالنادي خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: قررت الانسحاب من الانتخابات ودعم قائمة حسين لبيب، لأنني أريد مصلحة النادي في النهاية وليست مصلحة شخصية.

وتابع: الأزمات تحيط بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ولكن الفكر أهم من الأموال خلال الفترة الحالية للسير في الطريق السليم.