عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله جورج: قائمة حسين لبيب قادرة على إخراج نادي الزمالك من كل الأزمات

عبدالله جورج
عبدالله جورج

أكد عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن قائمة حسين لبيب في انتخابات النادي المقبلة قادرة على إخراج النادي من كل الأزمات التي تحيط بالنادي خلال الفترة الحالية.

 

وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: قررت الانسحاب من الانتخابات ودعم قائمة حسين لبيب، لأنني أريد مصلحة النادي في النهاية وليست مصلحة شخصية.

 

وتابع: الأزمات تحيط بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ولكن الفكر أهم من الأموال خلال الفترة الحالية للسير في الطريق السليم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي غدا

جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية يشارك في قافلة السلع الغذائية لشمال سيناء

السيسي يعلق على قيمة الجوائز المقدمة للأبطال في البطولات

لازم نتكلم عن الموضوع..أول تعليق من الرئيس السيسي على هروب اللاعبين المصريين

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

أهالي الوايلي وعين شمس يوثقون توكيلات تأييد للرئيس السيسي |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

فيديو

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ