بحضور الرئيس السيسي.. وزير الرياضة يستعرض الطفرة الإنشائية لمراكز الشباب

استعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، الطفرة الإنشائية التي شهدتها البنية التحتية لمراكز الشباب والأندية الرياضية خلال 9 سنوات.

وقال أشرف صبحي خلال كلمته بـ فعاليات جلسة بناء الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان تنص على توفير وتطوير المؤسسات التربوية الناشئة، ولذلك بدأنا في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والأندية.

وشدد على أهمية مراكز الشباب، وتطويرها، ولذلك قررنا تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، تضم كافة الاشكال والخدمات، مشددا على أن مراكز الشباب توفر الترفيهية والخدمات لكل أفراد الأسرة.

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بتكلفة وصلت إلى 22 مليار جنيه، كما أنه تم تغيير شكل مراكز الإبداع والإبتكار الشبابي.