وصفها وزير التعليم بـ"كريمة الكريمة".. ما هي مدرسة العباقرة؟

وصف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أثناء حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في الاحتفال بتفوق الجامعات المصرية، مدرسة العباقرة بأنها “كريمة الكريمة”، تعبيرا عن مدى جودة هذه المدرسة.

وبهذه المناسبة ينشر موقع “صدى البلد”، كل ما تريد معرفته عن مدرسة العباقرة التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم أمام الرئيس اليوم.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخراً، إنشاء مدرسة العباقرة لتضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بمدارس STEM على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجراءات ضم هؤلاء أوائل مدارس بعد إجراء اختبارات قدرات لهم، موضحًا أن هذه المدرسة سيتم ربطها من خلال توأمة بجامعات مصرية وجامعات أجنبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدرسة العباقرة ، تتميز بتقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حرص الدولة المصرية على الاستثمار في الموهوبين والنابغين لإعداد جيل قادر على الابتكار، والتطوير، والبحث العلمى، والمشاركة فى تطوير المجتمع، تنفيذًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة لعام 2030 والتى يعتبر التعليم أحد أهم ركائزها.



واهتمت الدولة المصرية في السنوات الماضية ، بالنموذج المصري لنظام تعليم STEM، وهو التعليم القائم على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا