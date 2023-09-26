جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية يشارك في قافلة السلع الغذائية لشمال سيناء

أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية عن مشاركة الجهاز في القافلة بالسيارات المحملة بالانواع المختلفة من اسماك بحيرة البردويل الطازجة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة

واستكمالا لقافلة المنافذ المتحركة ، التي أطلقها صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف "فرحات" ، أن نسبة التخفيض سوف تصل إلى 50% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا ودعما لاهالينا في محافظة شمال سيناء وتزامنا مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر العظيم.

واطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، صباح اليوم قافلتين الأولى للسلع الغذائية 41 سيارة محملة ب 75 طن من السلع الغذائية الأساسية للاسرة المصرية بتخفيض 50% بالإضافة الى كراتين مجانية هدية من الرئيس السيسي والقافلة الثانية للخدمات البيطرية لتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية مجانا لمواشي صغار المزارعين والمربين في شمال سيناء.

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