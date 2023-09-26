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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مناقشة مستجدات إنشاء مستشفى مصري في صحة الأطفال والنساء بجيبوتي

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، وذلك اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم دولة جيبوتي في المجال الصحي بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لشعوب القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة بإنشاء مستشفى مصري في دولة جيبوتي في تخصص أمراض النساء والتوليد وصحة الأطفال بسعة 150 سرير، وتوفير الكوادر الطبية المصرية للعمل بها، فضلاً عن تدريب ونقل الخبرات للكوادر الطبية الجيبوتية بالمستشفى، بما يضمن دعم الخدمات الصحية والإرتقاء بها في تلك المجالات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن مناقشة دعم الدولة المصرية لدولة جيبوتي لتطوير المنظومة الإسعافية بها وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة دعم منظومة دولة جيبوتي الإسعافية بسيارات إسعاف مصري، لافتاً إلى أن الوزير أشار إلى دراسة امكانية استقبال عدد من الفرق الاسعافية الجيبوتية وتدريبهم في مصر بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم مناقشة إمكانية الاستعانة بطاقم طبي جراحي مصري لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي، فضلاً عن إرسال قوافل طبية لتقديم مختلف الخدمات الطبية لشعب دولة جيبوتي الشقيق.


وأشار "عبدالغفار" إلى تاكيد الوزير على استمرار تقديم كافة سبل الدعم للدول الأفريقية لدعم صحة شعوبها وتحقيقاً لأمنهم الصحي، من خلال تعزيز تقديم الخدمات الصحية لديهم بالاستعانة بالكوادر المصرية المتخصصة والمتميزة، فضلاً عن دعمهم بالأدوية والمستلزمات، وانه تم إرسال قافلة طبية خاصة بقياس حدة الإبصار لدى الأطفال حيث تم الكشف على 1500 حالة وتقديم 600 نظارة طبية مجانية لهم.

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