أبو قير : 375 مليون دولار استثمارات صينية بالميناء

قال المهندس باسل مدحت نائب مدير مشروع بناء ميناء أبو قير لتداول الحاويات بشركة الصين ( china harbour) ومدير الجودة ، إن المشروع مشترك بين مصر والصين وذلك بتمويل صيني قدره 375 مليون دولار لافتا إلي أن رصيف الميناء طوله 1270 متر .

وأوضح مدحت، خلال عرض تفاصيل مشروع بناء ميناء أبو قير، أن الهدف من إقامة الميناء هو وجود اتجاه عام من الدولة لتكون منطقة أبو قير منطقة لوجستية خضراء لافتا إلي أنه تطوير فى الفترة من أبريل 21 عام 2021 حتي مايو 2022 تم تطوير رصيف الميناء كا تم الانتهاء من جسم الرصيف الأساسي خلال 6 شهور فقط وتم تركيب صددات المراكب والانتهاء بشكل كامل خلال عام.

وتابع مدحت، إنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولي للمشروع فى ديسمبر 2023 لافتا إلي أن المشروع يحمل سنويا 2 مليون حاوية كما أنه ضمن خطة الحزام والطريق وسيعمل فى المشروع 2500 موظف .

وأوضح أن مساحة تخزين الحاويات 600 ألف مربع كما أنه أن رصيف الميناء يتحمل أكبر سفينة فى العالم .

يذكر أن مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر يقع في ميناء أبو قير الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا شرق مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وانشاء الأرصفة والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشئات الاداريه ، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 372 مليون دولار أمريكي، ومالك المشروع هو شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة وهجينج بوي كوربوريشن، استشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة . تمت بدء المشروع رسميًا في 26 مارس 2021.

ويمتلك مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر أهمية كبيرة تشمل مايلي :-

- تعزيز التجارة والاقتصاد: يعتبر ميناء حاويات أبو قير مركزًا مهمًا للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي في مصر والمناطق المجاورة.

تحسين البنية التحتية: يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية البحرية والبرية، مما يعزز قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وتقديم خدمات لوجستية متقدمة

- توفير فرص عمل: يشمل المشروع أعمال بناء وصيانة، مما يخلق فرص عمل جديدة للمحليين ويسهم في تحسين مستوى المعيشة

- تعزيز التعاون الدولي: يشجع المشروع على التعاون الدولي من خلال شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

- تحسين الاستدامة البيئية: يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية.

بشكل عام، يعتبر ميناء حاويات أبو قير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به

وايضا بصفته مشروعًا مهمًا في مبادرة "الحزام والطريق"، سيوفر مشروع بناء ميناء أبو قير في مصر حوالي 2000 وظيفة محلية خلال فترة البناء، وستلعب الاحتياجات الضخمة للإنتاج المحلي في مصر دورًا إيجابيًا في تعزيز اقتصاد السوق المحلية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. بعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل، ستصل سعة تداول البضائع في ميناء أبو قير في مصر إلى 2 مليون حاوية قياسية سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير تطور صناعة الشحن والتجارة في الإسكندرية وينعكس بشكل متزايد على الدوائر الاقتصادية المحيطة. هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.