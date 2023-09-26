روسيا تنتظر أرباحا خيالية من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

تنتظر روسيا أرباحا خيالية من قطاع الذكاء الإصطناعي بحلول عام 2030 بحسب ما صرح به نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري تشيرنيشينكو.

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيتلقى أكثر من 11 تريليون روبل بحلول عام 2030 بفضل الإدخال الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث تشيرنيشينكو عن ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام الجلسة الاستراتيجية حول تطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030 موضحا : "بفضل تنفيذ الاستراتيجية بحلول عام 2030، مع الحد الأقصى من الاستثمارات على مدى 5 سنوات، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإضافي من التنفيذ الشامل للذكاء الاصطناعي بمبلغ 11.2 تريليون روبل تراكميًا بحلول عام 2030"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه عند تنفيذ الاستراتيجية سيتم إطلاق 300 مشروع بحثي وتطبيقي بحلول عام 2030.