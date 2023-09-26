السيسي: ميصحش يتقال إن بطل من عندنا سابنا عشان مش قادرين ندعمه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ وزير الشباب و الرياضة،" لو أنت محتاج دعم إحنا معندناش مشكلة، و ميصحش يتقال أن فيه بطل من عندنا مشي وسابنا عشان أحنا مش قادرين ولو محتاج دعم قولنا"

السيسي: أي لاعب يكون لديه م وهبة، يجب أن نقف بجانبه

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أن أي لاعب يكون لديه موهبة، يجب أن نقف بجانبه، وأن الدولة مستعدة لدعمه.

السيسي: يجب على الجميع معرفة أن الدولة تهتم بأولادها

وأشار الرئيس السيسي إلى، أنه يجب على الجميع معرفة أن الدولة تهتم بأولادها، و حرصين على مستقبلهم.