السويد.. انفجاران قويان يهزان العاصمة ستوكهولم

وقع انفجاران قويان في مساكن في وسط السويد في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.

ووقع انفجار في هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينشوبينج، على بعد حوالي 175 كيلومترا (110 ميلا) إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى من ثلاثة طوابق، تاركا الحطام متناثرا عبر منطقة وقوف السيارات.

ولم يعرف ما إذا كانت الانفجارات مرتبطة ببعضها البعض.

وقالت صحيفة “إكسبريسين” السويدية، اليوم الثلاثاء، إن الانفجارين مرتبطان بنزاع بين عصابات إجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد مع إطلاق النار من سيارة عابرة والتفجيرات.

وحتى هذا العام، وقع 261 حادث إطلاق نار، مما أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 73 آخرين.