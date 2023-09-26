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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران المدني يوجه العاملين بمطار الأقصر الدولي للخروج بموسم شتوي ناجح

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي

أكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بمطار الأقصر الدولي من أجل الخروج بموسم شتوي ناجح، والذي من المقرر أن يبدأ نهاية أكتوبر المقبل.


ووجه حلمي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - جميع العاملين بالمطارات المصرية بوجه عام والعاملين بمطار الأقصر الدولي بوجه خاص بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات.


كما وجه بالارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذى يليق بمكانة مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطارات مما يسهم في تحسين تجربة السفر عبر المطارات المصرية.


وشهد مطار الأقصر الدولي زيادة في عدد الرحلات الجوية الوافدة لمدينة الاقصر التي تعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة للقادمين من مختلف دول العالم خاصة خلال الموسم الشتوي؛ استعدادًا لإنطلاق الموسم الشتوي الجديد، وتنفيذًا لرؤية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح.


ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تحقيق التكامل بين الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إيركايرو وشركات الطيران الخاصة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر.


وتم إعادة تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مدينة لندن لمدينة الأقصر، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الشتوي الجديد، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيًا بخط سير (مدريد/الأقصر) وتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا بخط سير (برشلونة/الأقصر).


وتقوم شركة إيركايرو بتسيير رحلاتها من المدن الإسبانية لمدينة الاقصر بواقع رحلتين أسبوعيا لمدريد ورحلة واحدة أسبوعيًا من (مالجا - بلباو - فالنسيا - برشلونة) إلى الأقصر، ورحلة أسبوعيا من مدينتي (روما - ميلانو) بإيطاليا، بالإضافة إلى رحلة واحدة أسبوعيًا من (باريس إلى الأقصر).


كما شهد مطار الأقصر تشغيل أولى رحلات شركة النيل للطيران للعاصمة الإيطالية روما بدءًا من سبتمبر الجاري بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها من مدينتي (ليون/نانت) الفرنسية لمدينة الأقصر بدءًا من نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تشغيل أولى رحلات شركة نسمة للطيران القادمة من إسبانيا خلال الشهر ذاته بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الشتوي.
 

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