أبو العينين يوقع على نموذج تزكية ’’ السيسي رئيسًا ‘‘ ويؤكد: الرئيــس عاهــد فصــدق . . ووعــد فأوفــي

أبو العينين بعد توقيعه على تزكية الرئيس السيسي:

*الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويطورالحاضر ويبنى المستقبل

*الرئيس السيسى هو رجل المرحلة والقيادة التى تليق بمصر

*الرئيس أنقذ مصر ويؤسس جمهوريتها الجديدة التي نفخر بها جميعا

*القادم أفضل ومصر قادرة على تجاوز كافة التحديات

وقع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية.



وقال "أبو العينين"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي عاهد الشعب على العمل والانجاز فأوفى بالعهد ونجح في الانتقال بمصر من حال لحال، واستطاع زرع الأمل واستنهض الهمم وفجر الطاقات، فحققت مصر في أقل من 9 سنوات ما كان يحتاج الى 100 عام في كافة المجالات وانطلقت التنمية والمشاريع القومية في كافة ربوع مصر وفق رؤية مصر2030.



وقال إن مصر أصبحت أقوى على كافة مؤشرات التنمية الشاملة وأصبحت أكثر قدرة على التغلب على أي تحديات وصعوبات، مؤكدا أن التحديات الحالية الناتجة عن الازمات الدولية سوف نتجاوزها.



وأكد وكيل مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيســي هو رجل المرحلة والقيادة التى تحتاجها مصر وتليق بها، لديه الوعى والحكمة والارادة الصلبة ولديه الرؤية الطموحة والقدرة على تنفيذها الذي يبنى ويعمر ويغير الواقع ليبني مصر الجديدة التي نفخر بها جميعا.



وأضاف أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية هو عبور ثان اقتصادي واجتماعي وسياسي، وما من أجنبي يزور مصر ويرى كم هذه المشروعات بهذه المعدلات غير المسبوقة في الإنجاز إلا ويسأل كيف استطعتم تحقيق كل ذلك في خلال هذه الفترة القصيرة؟.



وأكد أبو العينين أن الرئيس السيسي أدخل لمصر قيما وفكرا جديدا، فكل دقيقة لها ثمن لأننا نسابق الزمن من أجل التنمية، وأن ثروة الدول ليس في مواردها وإنما في كيفية استغلالها وتعظيمها للقيمة المضافة من هذه الموارد وهو ما حققته المدن الجديدة التي تحولت من صحراء لا قيمة لها الى مجتمعات عمرانية ذكية أضافت لأصول الدولـة 10 تريليونات جنيه وموقع مصر الذى يتم الاستفادة منه لتصبح مصر مركز لوجيستي وصناعي عالمي.



وأشار إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز حقوقه أصبح الهدف الأسمى لكافة مشروعات الدولة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانتعاش وتدفق الاستثمارات، والمرحلة القادمة مرحله جني ثمار.



ودعا النائب محمد أبو العينين، الشعب المصري بالنزول لاختيار مرشحه الرئاسي قائلا: "انزل واختار رئيسك"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضحي بنفسه ووقف مع إرادة الشعب وتصدى لكل المحاولات والأجندات.



واختتم حديثه موجها رسالة للمصريين: " الشعب المصرى شعب وفي ويعلم من يحمل الخير ومن يحمى الوطن ويصون مقدراته وأنه يبادل الرئيس عهدا بعهد ووفاءً بوفاء.



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